شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تمويل 3372 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا بقروض 516 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» على تمويل 3372 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً بقروض تجاوزت 516 مليون جنيه، خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المشروع يأتي تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف تشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وفي إطار مبادرة البنك المركزي لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتعدى 5%، موضحاً أن «مشروعك» نفذ حتى نهاية أغسطس الماضي 128 ألفاً و545 مشروعاً في جميع المحافظات بقروض بلغت 11،5 مليار جنيه.

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وأضاف «شعراوي» أنه يتم استخراج رخص مؤقتة للمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال «مشروعك» لحين استكمال واستيفاء الشروط من الجهات المعنية في المحافظات، وذلك في إطار دعم الشباب ومساعدتهم على سرعة إنجاز مشروعاتهم الصغيرة، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج نفذت 333 مشروعاً خلال الشهرين الماضيين ثم المنيا 303 مشروعاً ثم الشرقية 287 مشروعاً ثم أسيوط 283 مشروعاً والدقهلية 270 مشروعاً والبحيرة 258 مشروعاً.

ووجه الوزير، المحافظين بضرورة التوسع في تنفيذ مشروعات استثمارية متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر من خلال «مشروعك» وتلبية احتياجات جميع فئات الشباب والمرأة في مراكز ومدن وقري المحافظات، مؤكداً اهتمام الوزارة المتنامي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها التنموي الهام في توفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن فروع «مشروعك» متواجدة في جميع المحافظات في الوحدات المحلية للأحياء والمراكز والمدن وتستقبل الراغبين في تنفيذ المشروعات وتقدم المساعدة سواء في توفير دراسات جدوي أو تدريب أو تمويل أو إجراءات، مؤكداً تقديم «مشروعك» للدعم الفني اللازم لأصحاب المشروعات من أجل تمكينهم من إدارة مشروعاتهم بكفاءة واقتدار.