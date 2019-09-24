شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الإسكندرية» يؤكد على تنفيذ «اللاءات الـ8» في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية جميع مديرو الإدارات التعليمية الثمانية لتوجيه مديرو جميع المدارس البالغ عددها 2502 مدرسة بضرورة منع المحظورات الثمانية منذ اليوم الأول من بدء العام الدراسى الجديد، وذلك للحفاظ على قدسية المدارس وضمان سير المنظومة التعليمية.

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وقال «الديب» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه دائما ما يوجه خلال جولاته الميدانية التي يقوم بها يوميا منذ بدء الدراسة حيث يختار إدارة تعليمية كل يوم للمرور على عدد من المدارس بها بشكل عشوائي بتطبيق اللاءات أو المحظورات الـ8 على جميع المدارس.

وشملت اللاءات الثمانية وفقا لـ«الديب» ما يلي: لا تقييد تسليم الكتب المدرسية للتلاميذ بسداد المصروفات وربطها الرسوم المدرسية، ولا استخدام للعنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة، ولا تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات بشكل فوري، ولا لدخول لمندوبي المبيعات وخصوصًا مندوبي مبيعات الكتب الخارجية إلى المدارس، ولا لاستغلال أسوار المدارس في الإعلانات، ولا لإلزام ولي الأمر بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بل ولا لتغيير الزي حرصا على رفع المعاناة عن كاهل ولي الأمر، ولا لاستخدام أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف الكتب والمقررات الصادرة من الوزارة .

وشدد «الديب» على إعلان المصروفات المدرسية ووضع علم الجمهورية، وعلم المحافظة في مكان واضح بالمدرسة وتوزيع الجدول المدرسي، والإشراف اليومي والتأكد من توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات وتفعيل مجموعات التقوية لطلاب المدارس الأمر وإقامة ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص فصول لهم بالدور الأرضي حرصًا على سلامتهم.