شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توافق على إنشاء فرع للشهر العقاري بنادي بلاتنيوم الرياضي بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، على إنشاء فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق نادى بلاتنيوم الرياضى بالقاهرة الجديدة»، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة ومقره داخل النادي بمحافظة القاهرة. وللاطلاع على نص القرار:

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