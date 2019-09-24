شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن قرى طوخ بسبب عطل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت بعض القري بمركز طوخ انقطاعا مفاجئا لمياه الشرب بسبب عطل في أحد الخطوط المغذية وجار إصلاح العطل.

من جانبه، أشار المهندس مصطفي مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية، إلى أنه حدث عطل مفاجئ بخط 700 ملليمتر بمركز طوخ المغذي لقري «مشتهر- الدير- نامول» وجار الآن أعمال الإصلاح.

وأضاف رئيس الشركة، في تصريح له اليوم، أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالقري المتأثرة من الانقطاع لحين إصلاح العطل وعودة المياه مرة أخرى.