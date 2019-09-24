شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة الزقازيق تحتفل بتخريج دفعة 2019 بحضور محافظ الشرقية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، احتفالية لتكريم الخريجيين دفعة 2018-2019 تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة وبحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتقام الاحتفالية بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة يوم غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية، الدكتور ماهر الدمياطى رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا، والدكتورة نهلة الجمال المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية.

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من جانبها، قال الدكتور غادة حامد، عميد كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، إنه سيتم فى هذا الاحتفال تكريم الدفعة رقم 41 بحضور لفيف من الشخصيات العامة وعمداء مختلف الكليات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة، مشيرة إلى أن كلية الصيدلة تحرص على إقامة هذه الاحتفالات السنوية لتكريم أبنائها من الخريجيين والأوائل والنابغين وكذلك أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.