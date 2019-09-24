شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يصدر كتالوج إلكترونى لتمكين السيدات اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس القومى للمرأة، الكتالوج الإلكترونى (المصرية 3)، الذى يأتى ضمن مبادرة "إبداع من مصر ".

وقال المجلس القومى للمرأة، إن ذلك يأتى فى إطار جهود المجلس لتمكين المرأة اقتصادياً وأن تكون منتجة قادرة على تحقيق ذاتها، وحرصاً منه على الحفاظ على الصناعات اليدوية المصرية التى تعد تراثاً مصرياً.

ويضم الكتالوج 23 رائدة أعمال، ويحتوى على أكثر من 60 منتج، لمساعدة السيدات فى فتح قنوات تسويقية جديده لهن، كما يتضمن قصص نجاح لبعضهن ممن واجهن صعوبات فى بداية الطريق وهى قصص ملهمة لأخريات كى يضعن قدمهن على أول طريق النجاح.

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جدير بالذكر انه قد سبق إصدار طبعتين من الكتالوج هما ( المصرية 1 ) و (المصرية 2 ) وتضمنا أكثر من 55 رائدة أعمال.