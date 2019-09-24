شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تلقى كلمة فى حفل إطلاق استراتيجية القضاء على الفقر بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس وزراء الشؤن الاجتماعية العرب، ضمن نشاطها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، فى حفل إطلاق الإطار الاستيراتيجى العربى للقضاء الفقر متعدد الأبعاد 2030 الذى أقيم ضمن أعمال المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة على مستوى القادة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبمشاركة أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤن الاجتماعية.

وألقت الوزيرة كلمة مصر قائلة": يسعدنى أن أرحب بكم فى فاعلية إطلاق الإطار الاستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030، الذى حرصت مصر بصفتها رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ورئاسة دورته الحالية، على رعاية اطلاقه ، تأكيداً على الالتزام بتعزيز العمل العربى المشترك ، ومواصلة الجهود المصرية الرامية إلى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده ، ليس فى الاقليمين العربى والافريقى فقط بل على مستوى العالم.

وأضافت أن إطلاق هذا الاطار الاستراتيجى العربى على المستوى الدولى من مقر الأمم المتحدة، بعد إقراره فى القمة العربية التنموية الرابعة فى بيروت، فى مطلع العام الجارى 2019، يوجه رسالة إلى العالم تؤكد على العزم العربى على المضى قدماً في مسيرة التنمية الاجتماعية وحرصنا على تنفيذ خطة 2030 ، رغم كل التحديات التى تواجه المنطقة، ورغم ما تشهده من صراعات وموجات إرهاب نواجهها بكل قوة وحزم.

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وأوضحت أنه لا يخفى على الجميع المحاولات الغاشمة لعرقلة عجلة التنمية في بلادنا، وما تسببه من آثار سلبية على حياة المواطن ، ليس في المنطقة العربية فحسب، بل امتدادها الى الكثير من دول العالم ، وتتفقون معي أنه لن يتسنى تحقيق التنمية المستدامة ، والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده وفق خطة 2030 الطموحة إلا بانتهاء الصراعات ، وبالقضاء على آفتى التطرف والإرهاب واستقرار مجتمع.