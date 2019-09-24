شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس مجلس الدولة ونوابه يتفقدون مبانى محاكم مجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قاعات المحاكم بالمبنى الرئيسى بالدقى، وكذلك تفقده بعض الأدوار ومكاتب غرف المداولات، يرافقه المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام.

وكشفت مصادر أن رئاسة المجلس والأمانة العامة تتابع عن كثب تقديم خدمات منظومة العدالة الإدارية للمواطنين، واطمأنت على خطة التجهيز والتطوير والصيانة على قدم وساق لتيسير العمل القضائى للسادة القضاة، وتوفير سبل الراحة لجميع المتقاضين المترددين على مجلس الدولة بجميع محاكمه.

Advertisements

وأوضحت أن المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع والمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية يرافقهما المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام قاموا بزيارة تفقدية إلى مبنى محاكم مجلس الدولة بالعباسية للوقوف على احتياجات خدمات العدل به، لتوفير البيئة الأكثر ملاءمة لإنجاز القضايا والبت فيها وتسريع وتيرتها بما يسهم في إيصال كل ذى حق إلى حقه.

واختتمت المصادرالقضائية المسئولة أن تلك الجهود تأتى قبيل بداية العام القضائى الجديد الذى يبدأ أول أكتوبر القادم للنهوض بدور محاكم المجلس والتسيير فى المعاملات اليومية للمواطنين والتى تحتاج إلى إجراءات قانونية تكفل حماية تحقيق مصالحهم، وأن رئاسة المجلس حثت القضاة على عدم تأخير البت في قضايا المواطنين، وتعزيز جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، وما يحققه إيجاباً على ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية، وحفظ الحقوق والحريات، وتحقيق الترضية القضائية للمتقاضين.‎