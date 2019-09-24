شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تدعو زوجة العالم الراحل عبد الحليم عمر لحضور مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دعوة لـ "بيفرلى حليم"، زوجة البروفيسور الراحل عبد الحليم، لحضور مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، المقرر عقده أكتوبر المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتواصلت وزيرة الهجرة هاتفيا مع "بيفرلي"، مقدمة لها التعازى فى الفقيد الذى يعد من أوائل خبراء سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع وشارك فى المؤتمر الأول ديسمبر 2016، وقدمت لها وزيرة الهجرة الدعوة لزيارة مصر تقديرًا لعطاء العالم الراحل للوطن.

‎وقالت الوزارة إن تكريم اسم العالم الراحل عبد الحليم عمر هو أبسط تعبير عن مكانة الفقيد، فهو أحد أنبغ عقول مصر بالخارج فى مجال الهندسة، وصاحب اختراع "الهراس أمير"، حيث توفى بمدينة أوتاوا بكندا يوم الجمعة الماضى، تاركًا إرثًا هامًا من العلم والمعرفة، فضلا عن مشاركته وتقديم خبراته لوطنه الغالى مصر.

والعالم الراحل الدكتور عبد الحليم عمر، أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون، على علاقة طيبة ببلده مصر، وقدم مشروعات لصالح بلده منها تعاونه مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع "الهراس أمير"؛ لرصف الطرق بدون تشققات بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 60%، ليساعد فى خلق جيل جديد من معدات رصف الطرق بدون تشققات فى الأسفلت مستقبلًا.

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وفي أبريل 2018، تم توقيع اتفاق لتصنيع مكونات الهراس أمير 3، بين وزارة الإنتاج الحربي والدكتور عبد الحليم عمر وشركة توملينسون، والذي بموجبه تم تنفيذ الرسومات التصميمة واعتمادها لأول (هراس أمير 3) وتم تصنيع المكونات داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200) الحربي.

تم الانتهاء من تنفيذ المكونات وتصديرها إلى الجانب الكندي في يوليو 2018 لاختبار الهراس بولاية "أوتاوا" من قبل الدكتور عبد الحليم عمر بدولة كندا، وتم تجربته بنجاح في أغسطس 2018، تمهيدًا للإنتاج الكمي للهراس وتصديره لدول العالم ومنها كندا، وقد تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي على تصنيع وتوريد مكونات عدد (2) هراس إلى كندا فى إبريل 2019 وتم الانتهاء من تنفيذها وتم تصديرها إلى الجانب الكندي في أول أغسطس 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ستعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الفترة من 16 و 17 أكتوبر المقبل، بمشاركة نحو 50 مستثمرًا مصريًا بالخارج في عدد من المجالات الحيوية، بالإضافة إلى عدد من الوزارات المعنية، بهدف استعراض سياسات وتوجهات الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهم الإصلاحات والقوانين التي تم إصدارها مؤخرًا لتعزيز التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض موسع لفرص الاستثمار في بعض القطاعات والمشروعات القومية بهدف تحفيز الاستثمار بها.