شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل نزف القليل من الدم يُبطل الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات الإجابة على أسئلة المتابعين، وخصصته للرد على سؤال حول مبطلات الوضوء جاء نصه:" هل نقط الدم بعد الحقنة تبطل الصلاة؟.

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"السائل هنا يقصد أنه أخذ الحقنة نزلت منه قطرات دماء وإذا كان يقصد من ذلك أنها تٌبطل الوضوء فهى لا تٌبطل الوضوء".

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وتابع عبد السميع :" نزول الدم لا يبطل الوضوء عند جماهير الفقهاء، إلا قول عند السادة الحنفية واشترطوا فى هذا الدم أن يكون فاحش وكثير وفى موضع السؤال هنا أن نزول الدم بعد الحقنة أى أن الدم لم يكن بالكثير الفاحش، وإذا كان السائل يقصد بسؤاله حول إذا ما كان نزول الدم يبطل الصلاة فهو لا يبطل الصلاة أيضًا وصلاته صحيحة".

وفى سياق متصل، كانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت فى فيديو سابق أن الوضوء بماء البحر حلال ولا شئ فيه، ودللت ذلك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلة:"سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم :"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ".