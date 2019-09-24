شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تحتفل بانتصارات أكتوبر على مسرح النقابة الثلاثاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط إن لجنة النشاط تنظم حفلاً غنائياً كبيراً إحتفالاً بأعياد أكتوبر المجيدة على مسرح النقابة الثلاثاء المقبل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ،موضحا أنه سوف يقيم الحفل اوركسترا وزارة الشباب بقيادة المايسترو الدكتور عز الدين طه .

وأضاف الزناتى فى بيان له ، أن وزير الشباب، وافق على رعاية الوزارة للحفل ، فى إطار التعاون بين وزارته ونقابة الصحفيين ، وتقديراً منه لدور النقابة العريقة .

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ومن جانبها، أشارت نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية الى أن الحفل سيكون فى بداية برنامج احتفالات الوزارة بذكرى نصر أكتوبر، والتى اختارت ان تكون مع نقابة الصحفيين و لجنة النشاط بها، والتى تتعاون معها منذ سنوات فى تجربة ناجحة ومميزة لتقديم الفن الراقى الأصيل فى الكثير من الحفلات الناجحة التى تلقى إعجاباً بها وجماهيرية واسعة.