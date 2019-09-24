شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: 115 عملية قسطرة قلبية بمحافظة بورسعيد منذ إطلاق المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل خلال التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى للمنظومة فى إجراء أكثر من 115 عملية قسطرة قلبية فى وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصى بمحافظة بورسعيد، لتتبقى فقط 15 حالة حتى يتم الانتهاء من قوائم انتظار القسطرة القلبية بمحافظة بورسعيد.

وأشار السبكى إلى أن وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصى تعمل تحت إشراف مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب للقلب، كما أن المستشفى تم تجهيزها وفقا لأعلى المعايير القياسية العالمية، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى للمواطن المصرى.

Advertisements

وأشار السبكى أن فريق مستشفى النصر تم تدريبه فى مجموعة مستشفيات كليوباترا لضمان لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الطبية التى يتم تقديمها لمتلقى الخدمة الصحية، لضمان أعلى معايير خدمة طبية يتم تقديمها لمتلقى الخدمة فى منظومة التأمين الصحى.

وأكد السبكى أن عمليات القسطرة القلبية بمستشفى النصر يقوم بها فريق طبي على أعلى مستوى بقيادة الدكتور عبد الرحمن عفيفى استشارى ورئيس فريق قلب الأطفال والقسطرة التداخلية بمركز مجدى يعقوب ورئيس قسم قلب الأطفال مستشفى النصر التخصصي للأطفال الحاصل علي البورد الأوروبى للعيوب الخلقية لقلب الأطفال، والدكتور محمد إمام استشارى القلب والقسطرة القلبية بمعهد القلب ومستشفى النصر التخصصى والحاصل على دكتوراه القلب القصر العينى وجامعة روان بفرنسا.

وأشار السبكى أنه يتبقى فى قوائم انتظار القسطرة القلبية فى المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد 15 حالة فقط سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الجارى، بعد أن كانت القسطرة القلبية متوقفة فى المستشفيات الحكومية فى محافظة بورسعيد لعدم وجود الإمكانيات اللازمة والفرق المدربة على مستوى احترافى لتقديم الخدمة.