مصر | رئيس مجلس الدولة يتفقد مباني المحاكم استعدادا للعام القضائي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الدولة يتفقد مباني المحاكم استعدادا للعام القضائي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر قضائي بمجلس الدولة إن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة تفقد صباح اليوم، قاعات المحاكم بالمبنى الرئيسى بالدقى الجيزة المطل على النيل الخالد، وكذلك تفقده بعض الأدوار ومكاتب غرف المداولات يرافقه المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام.

وأضاف أن رئاسة المجلس والأمانة العامة تتابع عن كثب تقديم خدمات منظومة العدالة الإدارية للمواطنين، واطمأنت على خطة التجهيز والتطوير والصيانة على قدم وساق لتيسير العمل القضائى للقضاة، وتوفير سبل الراحة لجميع المتقاضين المترددين على مجلس الدولة بجميع محاكمه.

وأوضح المصدر أن المستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع والمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية يرافقهما المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام قاموا بزيارة تفقدية إلى مبنى محاكم مجلس الدولة بالعباسية للوقوف على احتياجات خدمات العدل به، لتوفير البيئة الأكثر ملاءمة لإنجاز القضايا والبت فيها وتسريع وتيرتها بما يسهم في إيصال كل ذي حق إلى حقه.

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واختتم أن تلك الجهود تأتى قبيل بداية العام القضائى الجديد الذى يبدأ أول اكتوبر القادم للنهوض بدور محاكم المجلس والتسيير في المعاملات اليومية للمواطنين والتي تحتاج الى إجراءات قانونية تكفل حماية تحقيق مصالحهم، وأن رئاسة المجلس حثت القضاة على عدم تأخير البت في قضايا المواطنين، وتعزيز جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، وما يحققه إيجابًا على ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية، وحفظ الحقوق والحريات، وتحقيق الترضية القضائية للمتقاضين.

كما أصدر المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة - أعلى سلطة إدارية - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، مواعيد الانعقاد وكانت التالي: امس الاثنين 23 سبتمبر، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، واليوم الثلاثاء 24 سبتمبر لانعقاد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري، ويوم الأربعاء 25 سبتمبر للجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية.

وقالت مصادر قضائية، إن الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة سوف يترأسها جميعا المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد، وسوف يترأس الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا غدا الاثنين 23 سبتمبر بصفته رئيس المجلس ورئيس المحكمة، ويترأس الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري يوم الثلاثاء 24 سبتمبر في حضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري، ويترأس الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية يوم الأربعاء 24 سبتمبر في حضور المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

و تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى.