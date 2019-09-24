مصر | بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي وشريكها لاتهامهما بغسل الأموال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي وشريكها لاتهامهما بغسل الأموال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر بعد قليل، محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندربة سابقا، وشريكها الموظف بشركة الطيران في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوبة المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

وكان المستشار بدرى عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة- عضور مجلس القضاء الأعلى- حدد جلسة 28 يوليو لبدء أول جلسات محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وشريكها الموظف بشركة الطيران في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه..

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تنحت عن نظر محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.. وقررت احالة اوراق القضية الي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لسابق الدائرة نظر القضية الأساسية قضية الرشوة برئاسة المستشار الدكتور أسامه أنور جامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد ومدحت فاروق..

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كان المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، أحال المتهمتين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولى الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.

تم اكتشاف الواقعة والقاء القبض علي المتهمين وتولت النيابة التحقيقات وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

