أخبار مصر | الزناتي: 'الصحفيين' تحتفل بنصر أكتوبر بحفل لأوركسترار الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: 'الصحفيين' تحتفل بنصر أكتوبر بحفل لأوركسترار الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسين الزناتي وكيل نقابةالصحفيين للنشاط، بأن لجنة النشاط ستنظم حفلًا غنائيًا كبيرًا؛ احتفالًا بأعياد أكتوبر المجيدة على مسرح النقابة، وذلك الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويقيم الحفل أوركسترا وزارة الشباب، بقيادة المايسترو الدكتور عزالدين طه.

وأعلن "الزناتي" في تصريحات صحفية، عن موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، على رعاية الوزارة للحفل، وذلك في إطار التعاون بين وزارته ونقابةالصحفيين، وتقديرًا منه لدور النقابة العريقة.

ومن جانبه أشارت نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب، ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، إلى أن الحفل سيكون في بداية برنامج احتفالات الوزارة بذكرى نصر أكتوبر، والتي اختارت أن تكون مع نقابة الصحفيين ولجنة النشاط بها، والتي تتعاون معها منذ سنوات في تجربة ناجحة ومميزة، لتقديم الفن الراقي الأصيل في الكثير من الحفلات الناجحة، التي تلقى إعجابًا بها وجماهيرية واسعة.