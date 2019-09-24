أخبار مصر | مدير التأمين الصحي الشامل: 15 حالة فقط وتنتهي قوائم انتظار القسطرة القلبية في بورسعيد (صور)

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السبكي: قرب الانتهاء من قوائم انتظار القسطرة القلبية في محافظة بورسعيد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من قوائم الانتظار

إجراء أكثر من 115 عملية قسطرة قلبية بمحافظة بورسعيد منذ إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، عن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل خلال التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للمنظومة في إجراء أكثر من ١١٥ عملية قسطرة قلبية في وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، لتتبقى فقط 15 حالة حتى يتم الانتهاء من قوائم انتظار القسطرة القلبية بمحافظة بورسعيد.

وأشار السبكي، إلى أن وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي تعمل تحت إشراف مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للقلب، كما أن المستشفى تم تجهيزه وفقا لأعلى المعايير القياسية العالمية، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى للمواطن المصري.

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وأضاف السبكي، أن فريق مستشفى النصر تم تدريبه في مجموعة مستشفيات كليوباترا لضمان لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الطبية التي يتم تقديمها لمتلقي الخدمة الصحية، لضمان أعلى معايير خدمة طبية يتم تقديمها لمتلقي الخدمة في منظومة التأمين الصحي.

وأكد مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن عمليات القسطرة القلبية بمستشفى النصر يقوم بها فريق طبي على أعلى مستوى بقيادة الدكتور عبد الرحمن عفيفي، استشاري ورئيس فريق قلب الاطفال والقسطرة التداخلية بمركز مجدي يعقوب، رئيس قسم قلب الاطفال مستشفى النصر التخصصي للأطفال، الحاصل علي البورد الاوربي للعيوب الخلقية لقلب الاطفال، والدكتور محمد امام، استشاري القلب والقسطرة القلبية بمعهد القلب ومستشفى النصر التخصصي والحاصل على دكتوراه القلب القصر العيني وجامعة روان بفرنسا.

وأشار مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يتبقي في قوائم انتظار القسطرة القلبية في المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد 15 حالة فقط سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن كانت القسطرة القلبية متوقفة في المستشفيات الحكومية في محافظة بورسعيد لعدم وجود الإمكانيات اللازمة والفرق المدربة على مستوى احترافي لتقديم الخدمة.