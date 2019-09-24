أخبار مصر | شاهد سيرك دو سولاي العالمي في منطقة أهرامات الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد سيرك دو سولاي العالمي في منطقة أهرامات الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت صباح اليوم منطقة آثار أهرامات الجيزة أعضاء فريق "سيرك دو سولاي" العالمية، والتي جاءت إلى مصر لتقديم عروضها الفنية لأول مرة بها.

رافقهم خلال الزيارة أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، والذي اصطحبهم في جولة بدأت بزيارة داخل الهرم الأكبر خوفو، حيث تعرفوا على تاريخه وشاهدوا مدخل الهرم والممر الأول.

ثم توجه الفريق إلى منطقة بانوراما الهرم، لالتقاط الصور التذكارية، وانتهت الجولة بزيارة تمثال أبو الهول والمعبد المجاور له.

وأشار محي الدين، إلى أن الفريق أبدى انبهاره بعظمة بناء الأهرامات المصرية، وطريقة عمارتها الفريدة، وعبروا عن سعادتهم بالمجئ إلى مصر لإمتاع الشعب المصري بعروضهم الفنية.

وأضاف أعضاء الفريق أنهم ينتوون زيارة المناطق الأثرية الأخرى بمصر ليتعرفوا عن قرب علي عظمة هذه الحضارة قديمًا وحديثًا.

يذكر أن عروض سيرك دو سولاي تعد من أبرز العروض العالمية، فهي مزيجًا فنيًا من الإبداع والترفية، حيث تمتزج العروض الترفيهية بالعروض الراقصة والموسيقية والحركات الأكروباتية المتقنة، يأخذ الجمهور إلى عالم جديد من الخيال يمزج بين متعة الإبهار البصري والسمعي وينبض بالحياة والألوان.

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والمهندس المعماري المعروف عنخ حاف هو من أتم بناء الهرم الأكبر، وكذلك كان المهندس المعماري للهرم الثاني بالجيزة الخاص بالملك خفرع، وذلك وفقًا لبرديات وادي الجرف، التي تعتبر الاكتشاف الأثري الأكبر على الإطلاق في القرن الحادي والعشرين.

أما حم إيونو والذي يعد واحدًا من أشهر المعماريين في مصر القديمة، بل وفي والعالم القديم والتاريخ ككل، واسمه يعني "خادم إيونو" أي "خادم مدينة إيونو"، وهي مدينة هليوبوليس "مدينة الشمس"، وحاليًا تحولت إلى المطرية وعين شمس في محافظة القاهرة، وذلك نظرًا لأهمية مدينة الشمس في تلك الفترة من عصر الدولة القديمة وعصر بناة الأهرام.

فقد شارك في بناء هذا المشروع المعماري الجبار هرم الجيزة الأكبر، وكانت من أهم إنجازاته المعمارية في حياته العملية الطويلة التي ساهم فيها في نهضة مصر القديمة معماريًا، وهو المشرف على الأعمال الملكية في عهد الملك خوفو، قد ساهم في بدايات بناء الهرم الأكبر.

ومقبرة حم إيونو تقع في جبانة الجيزة وهي من أكبر وأشهر وأهم وأضخم المقابر الموجودة في هذه الجبانة.

وحم إيونو هو واحد من أفراد العائلة المالكة، فهو ابن الأمير نفر ماعت وزوجته "أتات" التي توجد مقبرتهما في منطقة ميدوم في بني سويف.

ويعد تمثال حم إيونو الموجود حاليًا في متحف هلدسايهم في ألمانيا واحدًا من أروع الإبداعات الفنية في مصر الفرعونية، وهو تمثال يمثله جالسًا في هيئة طبيعية بجسد مترهل كأحد أهم العلامات الفنية في المدرسة الواقعية في فن النحت في مصر الفرعونية قاطبة.

وسوف يظل اسم المهندس العبقري حم إيونو حاضرًا في ذاكرة مصر والعالم كله بسبب إعجازه الهندسي والمعماري والعجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم، هرم الجيزة الأكبر.