شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تدشن صفحة «قانون التصالح في بعض مخالفات البناء» على «فيسبوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن اللجنة المُشكلة في الوزارة والمختصة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المُشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، دشنت صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت مسمى «قانون التصالح في بعض مخالفات البناء»، على الرابط الإلكترونى «https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=750440582071059&id=199632983818491&sfnsn=mo»، للرد على استفسارات المواطنين، وتوضيح آلية تطبيق القانون ولائحته التنفيذية من خلال فريق عمل مختص.

أوضحت وكيل أول الوزارة أن هذه الصفحة تُعد الصفحة الرسمية للجنة المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 565 لسنة 2019 للرد على استفسارات الجهات الإدارية فيما يتعلق بالقانون رقم 17 لسنة 2019، مؤكدة أن الصفحة ترحب باستقبال جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون للرد عليها مباشرة.

أشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق إلى أن تدشين تلك الصفحة يأتى فـي إطار حرص الوزارة على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالرد على تساؤلات الجهات المنفذة للقانون، وكذلك المواطنون.