شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تصدر بيانا للتحذير من محاولات «طيور ظلام» تهديد الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية بيانا شديد اللهجة، محذرا من محاولات البعض النيل من مكتسبات الوطن، والتأثير على الدولة المصرية، مشددا على أن النقابة بكل أعضائها يؤيدون الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي كل الخطوات التي يتخذها لنهضة الوطن وتعزيز قيم مصر في المحافل الدولية.

وقال الدكتور سيد خليفه نقيب، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن مجلس إدارة النقابة أصدر بيانا مشتركا باسم جموع الزراعيين بمختلف محافظات مصر، يوضح أن ما حققته مصر في سنوات معدودة لم تحققه دول على عقود، حتي إنها شكلت وجدانا مصريا لكل فئات المجتمع رغم الظروف الدولية والإقليمية وحالة التربص من طيور الظلام في الخارج.

وأضاف «خليفة» أن مجلس الإدارة وجموع الزراعيين يعون جيدا ما يحاك ضد مصر وشعبها من مؤامرات تستهدف النيل من عزيمة مؤسساتها، مؤكدا أن المجلس يؤكد رفضة التام لما يثار في هذا التوقيت والتشديد على التأييد الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي والدعم الكامل للقوات المسلحة والشرطة في الحرب على الإرهاب.

وأوضح نقيب الزراعيين: «نحن كمجلس إدارة نقدر ونفتخر بما حققته القيادة السياسية من إنجازات فاقت كل تصور في زمن قياسي، ونرفض تماما الشائعات والمؤامرات لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة ورموزها والنيل من وحدة الشعب والقوات المسلحة والشرطة، مجددين العهد للقيادة السياسية ومؤسساتها على التأييد والوقوف خلفها دفاعا عن حقوق الوطن ومكتسباته واستكمال خطط الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الطموحة.