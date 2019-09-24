شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: جار الانتهاء من تنفيذ 5 عمارات بمشروع تطوير منطقة الكسارة في رشيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 5 عمارات بإجمالي 117 وحدة سكنية، و9 وحدات تجارية، بتكلفة حوالى 25 مليون جنيه، بمشروع تطوير منطقة الكسارة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالي 95%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل، والبدء في التسكين خلال شهرين.

أوضح المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق يتحمل تكلفة الإيجارات الشهرية لجميع الشاغلين بمنطقة الكسارة، طوال فترة تنفيذ المشروع، لحين الانتهاء من التنفيذ، وإعادة التسكين.

أشار «صديق» إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع تطوير السوق الكبيرة، بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط، بتكلفة حوالي 9.5 مليون، وبلغت نسبة التنفيذ 65%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية العام الجاري، وتتكون السوق من 3 طوابق (طابق أرضي بمساحة 463 متراً مسطحاً، وبه 21 محلا بمتوسط مساحة 9 أمتار للمحل الواحد، وغرف إدارة وحمامات وغرف أمن وسلم رئيسي وسلم طوارئ- طابق أول بمساحة 504 أمتار مسطحة، وبه 33 محلاً بمتوسط مساحة 9 أمتار للمحل الواحد، ويحتوي أيضاً على حمامات وسلم رئيسي وسلم طوارئ- طابق ثان بمساحة 504 أمتار مسطحة، وبه 33 محلاً بمتوسط مساحة 9 أمتار للمحل الواحد، وحمامات وسلم رئيسي وسلم طوارئ)، كما أن المشروع يشتمل على منظومة لإطفاء الحريق، وخزان علوي احتياطي للحريق، طبقاً لمتطلبات الحماية المدنية.