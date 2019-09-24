شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء فرع توثيق نادى بلاتنيوم الرياضى بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، بإنشاء فرع توثيق نادى بلاتنيوم الرياضى بالقاهرة الجديدة، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره داخل نادى بلاتنيوم. ويقوم المكتب بأعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي. Advertisements كما نشرت الجريدة قرار وزير العدل، بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة السنبلاوين، من مقر المحكمة المراد إزالته، والكائن بشارع صبري أبو علم، إلى المبنى الملحق المجاور له بذات العنوان بالدور الأرضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء فرع توثيق نادى بلاتنيوم الرياضى بالقاهرة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.