شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تمول 3372 مشروعاً بقروض تجاوزت 516 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" على تمويل 3372 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً بقروض تجاوزت 516 مليون جنية خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين .

وأعلن وزير التنمية المحلية أن المشروع يستهدف تشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وفى إطار مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتعدى 5%، موضحاً أن مشروعك نفذ حتى نهاية أغسطس الماضى 128 ألفاً و545 مشروعاً فى جميع المحافظات بقروض بلغت 11,5 مليار جنيه .

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وأضاف أنه يتم استخراج رخص مؤقته للمشروعات التى يتم تنفيذها من خلال "مشروعك" لحين استكمال واستيفاء الشروط من الجهات المعنية فى المحافظات وذلك فى إطار دعم الشباب ومساعدتهم على سرعة انجاز مشروعاتهم الصغيرة، موضحاً أن محافظة سوهاج نفذت 333 مشروعاً خلال الشهرين الماضيين ثم المنيا 303 مشروعاً ثم الشرقية 287 مشروعاً ثم أسيوط 283 مشروعاً والدقهلية 270 مشروعاً والبحيرة 258 مشروعاً .

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة التوسع فى تنفيذ مشروعات استثمارية متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر من خلال "مشروعك" وتلبية احتياجات جميع فئات الشباب والمرأة فى مراكز ومدن وقرى المحافظات ، مؤكداً اهتمام الوزارة المتنامى بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها التنموى الهام فى توفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطنى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن فروع "مشروعك " متواجدة فى جميع المحافظات فى الوحدات المحلية للأحياء والمراكز والمدن وتستقبل الراغبين فى تنفيذ المشروعات وتقدم المساعدة سواء فى توفير دراسات جدوى أو تدريب أو تمويل أو إجراءات، مؤكداً تقديم مشروعك للدعم الفنى اللازم لأصحاب المشروعات من أجل تمكينهم من إدارة مشروعاتهم بكفاءة واقتدار .