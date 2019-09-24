شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى باب الشعرية: حملات يومية لمنع التلاميذ من الجلوس على المقاهى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حي باب الشعرية، أن الحى ينفذ عدة حملات مرور يومى لمنع جلوس الأطفال وتلاميذ المدارس على المقاهى، كما شددت الحملات على المتابعة الدائمة على انتظام الدراسة وتوفير كل سبل الانضباط لكل المنظومة التعليمية.
كما قامت أجهزة الحى بتكثيف الحملات لضبط إيقاع الشارع العام ومنع الإشغالات والتأكيد على السيولة المرورية، ومنع الوقوف العشوائى للميكروباص؛ ومخالفة القانون، خاصة بعد أن أصبح الحى خال من التوك توك.
كما تم المرور على كاميرات ومنظومة مراقبة متكاملة للمحال العامة وكذا المنشآت العامة والمدارس، كما تم إنشاء المكتب الفنى للحى للتسهيل على إجراءات التراخيص وكذا تفعيل آلية التصالح فى مخالفات البناء فى ضوء إصدار قانون التصالح.
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