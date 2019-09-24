اليوم.. مدبولي يتفقد عددًا من المشروعات القومية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يزور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محافظة بني سويف. ويتفقد رئيس الوزراء عددا من المشروعات التنموية والخدمية داخل المحافظة والوقوف على احتياجات المحافظة. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع أعضاء مجلس النواب، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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