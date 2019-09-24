بتكلفة 3.5 مليار جنيه.. الحكومة تقدم كشف حساب تطوير العشوائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تضمن تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان، عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، أنه فيما يتعلق بملف تطوير العشوائيات.

أوضح التقرير، أنه تم تطوير 53 منطقة غير آمنة من خلال إنشاء 30 ألف وحدة سكنية، وإزالة مصادر الخطورة بها، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة برنامج تطوير العشوائيات 358 ألف مواطن في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد وجنوب سيناء بتكاليف 3.5 مليار جنيه، وتنفيذ 62 ألف وصلة صرف صحي في 236 قرية استفاد منها 766 ألف مواطن باستثمارات تقدر بنحو 259 مليون جنيه، وتجهيز وتأثيث 3056 وحدة سكنية كمرحلة أولى بمشروع أهالينا بحي السلام أول ومشروع روضة السيدة بحي السيدة زينب ومشروع المحروسة بحي السلام ثاني ومشروع الأسمرات بحي المقطم.

ويهدف برنامج تطوير خدمات الإسكان، إلى إنشاء وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط وتعاوني، من خلال البرنامج القومي للإسكان، حيث تم توجيه استثمارات تقُدر بنحو 25 مليار جنيه لتنفيذ 125 ألف وحدة سكنية، منها 93.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و2.1 ألف وحدة إسكان متوسط "سكن مصر" و15.8 ألف إسكان متوسط "دار مصر" و 13.5 ألف وحدة إسكان تعاوني، وتنفيذ 504 وحدات إسكان بدوي وتوطين إلى جانب تعزيز دور وزارة الأوقاف في مجال خدمات الإسكان، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إسكان الشباب بمدينة السادات الذي ضم 2110 وحدات سكنية، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق لمشروعي إسكان الشباب بمنطقة ماقوسة بمحافظة المنيا والذى يشمل 1086 وحدة سكنية، وإسكان الشباب.

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