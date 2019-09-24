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أخبار مصر | تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:

وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

معدلات التأخيرات:

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل التالي:


أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة.
كما تأخر بعض القطارات علي خط القاهرة الاسكندرية نتيجة عطل مفاجئ في  لوحة الاشارات ببرج اشارات بنها مما أدى إلى تأخير بعض القطارات في محيط محطة بنها.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

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رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

وكانت الهيئة قد نفت أمس ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة السد العالي.

وأكدت أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية، موضحة أن ما حدث وتم تداوله هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا بعيدًا عن الخط الطوالي.

ثم امتدت النيران لعربتان خردة بحوش محطة المنيا بعيدًا عن المحطة وتم إطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا ولا خسائر مادية أو بشرية كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة.

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