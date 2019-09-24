أخبار مصر | تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سبب تأخيرات القطارات:
معدلات التأخيرات:
وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل التالي:
أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة.
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-
ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
وكانت الهيئة قد نفت أمس ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة السد العالي.
وأكدت أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية، موضحة أن ما حدث وتم تداوله هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا بعيدًا عن الخط الطوالي.
ثم امتدت النيران لعربتان خردة بحوش محطة المنيا بعيدًا عن المحطة وتم إطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا ولا خسائر مادية أو بشرية كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة.