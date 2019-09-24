أخبار مصر | تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:

وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير. معدلات التأخيرات:

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل التالي:



أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة.

كما تأخر بعض القطارات علي خط القاهرة الاسكندرية نتيجة عطل مفاجئ في لوحة الاشارات ببرج اشارات بنها مما أدى إلى تأخير بعض القطارات في محيط محطة بنها. ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-