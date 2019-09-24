شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التأمين الصحى: ميكنة الخدمات يسهل حصول المريض على الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد أن نظام ميكنة خدمات التأمين يستهدف التيسير على المواطن فى الحصول على الخدمة.

وقال السبكى ، سيتم التطبيق الإلكترونى من خلال ربط الوحدات والمستشفيات ببعضها البعض بالإضافة إلى تسجيل بيانات المريض ومتابعته إلكترونيا وذلك فى إطار التحول الرقمى الذى تشهده مصر، مشددا على سرية ودقة البيانات، مشيرًا إلى اتمام مرحلة وضع البنية الأساسية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مضيفا أن المرحلة التالية فى بورسعيد تشمل التركيز على وضع خطوط وأسس التعليم الطبى.

وكان أحمد السبكى ، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، كشف عن بدء تجهيز محافظات جنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان للتشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة، لافتا الى أنه يتم حاليا تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية لتكون جاهزة لأداء الخدمات للمواطنين، وفق أعلى معايير الجودة، مضيفا أن الميزانيات متوفرة لتجهيز مشتسفيات المرحلة الأولى، مؤكدا أن المستشفيات والوحدات سيتم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمة صحية مميزة، لافتا الى أن المريض محور اهتمام المنظومة وتابع: نسعى إلى تحقيق الرضاء الكامل للمريض عم المنظومة الجديدة .