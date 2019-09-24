الأوقاف: لن نسمح بالتجاوز فى حق المنبر أو الخروج على المنهج الوسطى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتى القرار تالى لقرار سابق خلال أسبوع بفصل 5 أئمة بمديرية الدقهلية بأحكام قضائية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم، وانهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، خدمة الآتى أسماؤهم طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية. Advertisements وشمل القرار فصل: محمود رشاد عبد المعطي سيد أحمد إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، والسعيد صبح محمد إسماعيل إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، ومحمد إبراهيم عبد الهادي إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، ومحمود مصطفى أحمد، ومصطفى إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، وأحمد محمد مسعد الرفاعي إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية. وأكدت وزارة الأوقاف، أن الأسماء المذكورة لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.

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