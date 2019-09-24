شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 24 سبتمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف مصر الاجتماع «الموضوعي لعملية الخرطوم» الذي يستمر يومين، بعنوان»الإطار القانوني وتطوير السياسات: تحقيق الاستفادة المثلى من هجرة العمالة المنظمة«، وذلك بالتنسيق مع البرتغال التي تتولى الرئاسة المشتركة لـ»عملية الخرطوم«.

تُنظِّم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر بقاعة مؤتمرات الأزهر، ملتقى بعنوان «اقرأ وربك الأكرم»، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

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يناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الهجوم الذي استهدف السعودية وقضية احتجاز إيرانيين من مزدوجي الجنسية بشكل غير قانوني وغير عادل، كما يلتقي رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مفاوضات لاتفاقية التدابير الخاصة الحادية عشرة، وهي اتفاقية لتقاسم تكاليف الدفاع في العاصمة سول.

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، مؤتمر (أفريقيا تتحدث عن التعليم: من أجل غد أفضل)، لدعم خطط التنمية الوطنية وتنمية التعليم والاهتمام بالتواصل مع إفريقيا.