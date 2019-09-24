شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تنظيم الأحد المقبل ندوة للتوعية بخطورة داء الكلب " السعار " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور الحسينى محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة حقوق الحيوان، إنه حرصا من النقابة العامة للأطباء البيطريين على مكافحة الأمراض الخاصة بالحيوان، والحفاظ على صحة المواطن من الأمراض المشتركة، تقيم اللجنة احتفالية بيوم السعار العالمى، يوم 28 سبتمبر من كل عام، وذلك باتحاد المهن الطبية يوم الأحد 29 سبتمبر الجارى.

وأوضح الحسينى، أن الاحتفالية والندوة تهدف للتوعية من خطورة مرض السعار (داء الكلب)، وما يسببه من خسائر في الحيوانات وخسائر في الأرواح البشرية، وأيضا تأثيره على الاقتصاد القومى، وأهم الوسائل والآليات الخاصة بمكافحة هذا المرض الخطير، وذلك بحضور المختصين.

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