اليوم.. بدء تسجيل حجز شقق سكن مصر في 7 مدن جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، باب التسجيل لحجز شقق سكن مصر للإسكان المتوسط في 7 مدن جديدة.

ويشمل الطرح الجديدة من شقق سكن مصر في 7 مدن وهم 6 أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة.

ويتم التقديم لتسجيل البيانات ثم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز: (https://www.hdb-reservation.com/).

وينشر الخليج 365 أسعار الوحدات وفقًا لآخر طرح لهيئة المجتمعات العمرانية والذي من المقرر أن بتم تثبيتها خلال الطرح الحالي، والتي جاءت على النحو التالي:

- وصل سعر المتر في مدينة المنصورة الجديدة لـ6870 جنيهًا، ويتم سداد 70 ألف جنيه جدية حجز.

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- وفي مدينة دمياط الجديدة، وصل سعر المتر لـ6465 جنيهًا، بمقدم حجز 65 ألف جنيه.

- وسجل سعر المتر بمدينة المنيا الجديدة 3400 جنيه، وقيمة مبلغ جدية الحجز بلغت 40 ألف جنيه.

- وفي غرب قنا وصل سعر المتر لـ3440 جنيهًا، وقيمة الحجز 40 ألف جنيه.

وتتراوح نسب التميز من 1% وحتى 1.6% من ثمن الوحدة، وفقًا لموقع الوحدة في العمارة.

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