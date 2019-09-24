محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تفتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، باب التسجيل لحجز شقق سكن مصر للإسكان المتوسط في 7 مدن جديدة.
ويشمل الطرح الجديدة من شقق سكن مصر في 7 مدن وهم 6 أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة.
ويتم التقديم لتسجيل البيانات ثم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز: (https://www.hdb-reservation.com/).
وينشر الخليج 365 أسعار الوحدات وفقًا لآخر طرح لهيئة المجتمعات العمرانية والذي من المقرر أن بتم تثبيتها خلال الطرح الحالي، والتي جاءت على النحو التالي:
- وصل سعر المتر في مدينة المنصورة الجديدة لـ6870 جنيهًا، ويتم سداد 70 ألف جنيه جدية حجز.
- وفي مدينة دمياط الجديدة، وصل سعر المتر لـ6465 جنيهًا، بمقدم حجز 65 ألف جنيه.
- وسجل سعر المتر بمدينة المنيا الجديدة 3400 جنيه، وقيمة مبلغ جدية الحجز بلغت 40 ألف جنيه.
- وفي غرب قنا وصل سعر المتر لـ3440 جنيهًا، وقيمة الحجز 40 ألف جنيه.
وتتراوح نسب التميز من 1% وحتى 1.6% من ثمن الوحدة، وفقًا لموقع الوحدة في العمارة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. بدء تسجيل حجز شقق سكن مصر في 7 مدن جديدة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.