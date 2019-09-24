حدث ليلًا| لقاء السيسي وترامب.. واعترافات إرهابيين رصدوا استراحة الرئاسة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها من يلي:

- الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي وترامب

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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- ماذا قال السيسي خلال لقائه مع ترامب؟ فيديو

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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- عمرو أديب يعرض اعترافات خلية إرهابية خططت لاغتيال السيسي في استراحة المعمورة

عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، اعترافات الخلية الإرهابية التي كانت تخطط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استراحة المعمورة بالإسكندرية.

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- ترامب: السيسي قائد عظيم أتى بالاستقرار إلى مصر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "مصر لديها قائد عظيم وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، أتى بالاستقرار إلى مصر وقبل وصوله إلى الحكم كان هناك فوضى".

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- السيسي: المنطقة ستظل غير مستقرة طالما هناك إسلام سياسي يسعى للحكم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منطقة الشرق الأوسط ستظل في حالة عدم الاستقرار طالما هناك إسلام سياسي يسعى للوصول للسلطة.

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- وزير الأوقاف يؤكد احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ضرورة احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة وكل شعارات الدولة الوطنية من علمها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية سواء كان المسلم يعيش في دولة ذات أغلبية مسلمة.

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- عمرو أديب: جماعة الإخوان تروِّج للشائعات دون حقائق ومعلومات صادقة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جماعة الإخوان الإرهابية تروِّج للشائعات دون حقائق ومعلومات صادقة، لافتًا إلى أن هناك قوة دولية تريد هدم البلد وتسعى لخرابها من خلال أجهزة مخابرات كبرى.

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- متحدث الرئاسة: مصر تحمل تجربة وطنية عظيمة في مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أرفع منتدى عالمي سنوي يجمع رؤساء الدول والحكومات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص جدًّا على المشاركة في هذا المحفل منذ توليه الحكم، وهذا نابع عن دور مصر القوي إقليميًّا ودوليًّا.

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- متحدث البرلمان: قمة "السيسي - ترامب" أكدت مكانة مصر الكبيرة

أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، بالقضايا المهمة التي ناقشتها القمة الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي عقدت في نيويورك، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

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- الإبراشي: قطر لديها "عقدة نقص" من الجيش المصري

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك قوى إقليمية ومخابرات أجنبية تشن حربًا على مصر خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أن هذه القوى لا تريد أن تقف مصر على قدميها بمثل الصورة التي هي عليها الآن.

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- تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، الذي يضم في عضويته عددًا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة.

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- السكة الحديد تنفي حريق قطار في محطة المنيا

نفى مصدر بهيئة السكة الحديد، حدوث حريق بإحدى القطارات المميزة بمحطة المنيا.

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- السفير السعودى بالقاهرة: علاقات المملكة مع مصر تشهد طفرة غير مسبوقة

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي، عمق العلاقة بين مصر والسعودية، ووصفها "إنها خير علاقة أخوة".

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- سفير الصين بالقاهرة: العلاقات مع مصر شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة

أكد سفير الصين لدي مصر لياو ليتشيانج، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ.

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- ترامب: لا أستبعد عقد لقاء مع روحاني في نيويورك

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، استبعاد عقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على الرغم من قوله إن جدول أعماله لا يتضمن مثل هذا اللقاء.

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- بوريس جونسون: حان الوقت لإبرام صفقة جديدة مع إيران

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الوقت قد حان الوقت لإبرام صفقة جديدة مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع طهران.

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- قيود أمريكية "صارمة" على تحركات الرئيس الإيراني في نيويورك

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث فرضت الإدارة الأميركية قيودًا على تحرّكاته، بحسب "سكاي نيوز".

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- رئيسة وزراء نيوزيلندا تبحث مع ترامب برنامج إعادة شراء الأسلحة

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر اهتمامًا ببرنامج إعادة شراء الأسلحة من مالكيها في البلاد، وذلك خلال اجتماع ثنائي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين.

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- الجزائر: توقعات بالنطق بالحكم في قضية "التآمر على الجيش" يوم الخميس

رفعت المحكمة العسكرية في الجزائر، الجلسة الأولى من محاكمة أبرز الوجوه المدنية والعسكرية خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لتستأنف الثلاثاء.

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- رئيس وزراء باكستان: ترامب مسئول عن عرقلة اتفاق السلام في أفغانستان

قبل ساعات من اجتماعه المزمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألقى رئيس وزراء باكستان عمران خان باللوم على ترامب في عرقلة اتفاق السلام في أفغانستان الذي يهدف إلى إنهاء أطول حرب دائرة في تاريخ الولايات المتحدة.

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