اليوم.. محاكمة كبابجي متهم بقتل عشيق طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم بقتل عشيق طليقته.

واعترف المتهم "كبابجي" أنه كان متزوج من "غادة. م" وكانت حياتهما تمر بسلام وأنجب منها طفلان، حتى تعرفت على المجني عليه "نور. ب" سائق "توك توك"، كان يعمل عند طليقته حيث كانت تمتلك 3 تكاتك بمنطقة بولاق الدكرور.

Advertisements

وأضاف المتهم أنه طلق زوجته قبل الحادث بشهر بعدما علم بوجود علاقة آثمة مع المجني عليه، حيث دأبت زوجته على افتعال المشاكل معه بتحريض من عشيقها، لإجباره على طلاقها، مشيرًا إلى أنه حاول أن يعيدها إلى عصمته ولكنها رفضت.

وفي أحد الأيام اتصل بها للاطمئنان على أولاده، فردت عليه طليقته وأخبرته بأنها بصحبة المجني عليه داخل شقتها، قائلة "السواق نايم في حضني" وأعطت الهاتف لعشيقها الذي طالبه بالابتعاد عنها وعدم الاتصال بها قائلًا له "عيالك أنا أعرف أربيهم" ما استشاط غيظه وعقد النية على قتله، قائلًا "صعبت عليا نفسي وحسيت بالإهانة".

خطط المتهم لاستدراج المجني عليه إلى شقته، ووقف في الشارع واستقل مع المجني عليه "التوك توك" بداعي توصيله لأحد الأماكن ثم عرض عليه الجلوس معه في شقته لاحتساء شاي، ووافق المجني عليه وصعد معه الشقة دون أن يعلم أن المتهم طليق عشيقته، وأثناء جلوسهما أخبر المتهم المجني عليه بأنه طليق عشيقته، وطالبه بالابتعاد عنها، ورد عليه المجني عليه: "هي بتحبني"، وحاول الهرب فأمسك المتهم به وضربه على رأسه ثم قيد يديه بالحبال وسكب عليه "بنزين".