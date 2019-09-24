أخبار مصر | "مش هنرجع للأيام السودا تاني".. المصريون يصفعون الجماعة الإرهابية بهاشتاج "لا للفوضى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مش هنرجع للأيام السودا تاني".. المصريون يصفعون الجماعة الإرهابية بهاشتاج "لا للفوضى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق المصريون، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج "لا للفوضى"، رفضا لدعوة الجماعة الإرهابية للتظاهر.

وكانت أطلقت جماعة الإخوان الإرهابية، دعوات تحث فيها المصريين على التظاهر، فيما أكد المصريون على رفضهم التام لهذه الدعوات.

وقال أحد المغردون على "تويتر": "عاوزين ترجعوا للأيام السودة دي تاني؟"، مطعما تدوينته بصور من عمليات التخريب التي قام بها الإخوان سابقا.

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فيما قال آخر: "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قالها إمبارح، الفوضى في مصر انتهت بقدوم السيسي ودي حقيقة لا ينكرها إلا الأعمي والخروف".

وأكد مغرد رفضه لدعوات التظاهر، بقوله: "إحنا في ضهر الرئيس السيسي اللي اتصدى للمؤامرة ووقف في وش قطر وتركيا"، ونشر آخر صورا لمسيرة في السويس مؤيدة للدولة المصرية والرئيس السيسي والجيش والشركة، رافضا دعوات الجماعة التخريبية.

فيما ذكرت إسراء فهمي: "مش هنسمح لأعوان الشيطان إنهم يمسوا أمننا واستقرارانا، ولا هنسمح لحد يتاجر بينا ولا يتكلم باسمنا إلا اللي انتخبناه، مش هنسمح لحد يرجعنا لأيام الفوضى والحرق والخوف والخراب، مش هنسمح لحد يبتز بلدنا وجيشها ورئيسها لإرضاء إرهابيين ودول معادية، عشان كده كل مصري شريف لازم يقول #لا_للفوضى".

يذكر أنه تتلقى جماعة الإخوان الإرهابية، صفعات متتالية من قبل المصريين، آخرها الصفعات التي تلقتها قنوات الاخوان حين أطلقت دعوات للتظاهر على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من الحسابات المزيفة التي انتشرت مؤخرًا على التطبيقات المختلفة لتشويش المواطنين، إلا أن المصريين كشفوا كذبهم ولم يستجيبوا لدعواتهم المخربة.