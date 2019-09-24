أخبار مصر | بعد نجاحها المبهر في مصر.. "السيسي": مهتمون بتعميم مبادرة القضاء على فيروس سي بأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد نجاحها المبهر في مصر.. "السيسي": مهتمون بتعميم مبادرة القضاء على فيروس سي بأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أصبحت نقطة الانطلاق للسوق الأفريقية، مضيفاً: "لو استطعنا عمل ربط حقيقي بين دول القارة كطرق وسكك حديدية ستكون عوائد ذلك بالمليارات وسيعود بالنفع الكبير علي أفريقيا".

وكما شدد "السيسي"، خلال العشاء الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي مع المدراء التنفيذيين لكبري الشركات الأمريكية، على اهتمام مصر بتعميم مبادرة القضاء علي فيروس سي علي مستوى أفريقيا، بعد نجاحها المبهر في مصر.

وذكر الرئيس، أنه بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي طرح هذه المبادرة، مؤكداً على دعم منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الإرادة المصرية.

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وتابع الرئيس السيسي: "يهمنا مصلحة أشقاءنا في الدول الأفريقية".