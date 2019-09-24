شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة: نجاح تجربة برنامج القراءة الموحد للقضاء على أخطاء الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن القطاع التجارى بالشركة يسعى لرفع نسب التحصيل خلال الأشهر القادمة لتصل إلى100% ، موكداً أن نسب التحصيل بالشركة تسير بشكل جيد و منتظم.

وأضاف السيد ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن برنامج القراءة الموحد مازال يخضع للتجربة بنطاق عمل الشركة، لافتاً إلى أن التجربة أثبتت نجاحها حتى الأن و لا يوجد أى مشاكل بالبرنامج بنطاق عمل الشركة.

وأضاف السيد ، أن برنامج القراءة الموحد سيقضى على أخطاء فواتير الكهرباء التى يعانى منها المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية ، لافتاً إلى أن ما يميز هذا البرنامج هو الأعتماد على التسجيل الإلكترونى بواسطة موظف شركة الكهرباء و إلزامه بالتواجد أمام عداد المشترك وفى توقيت محدد لتسجيل القراءة والإخلال بهذه المواعيد يعرض الموظف للمسائلة.

الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء بصدد انهاء مشاكل المواطنين من فواتير الاستهلاك الخاطئة نتيجة عدم الانتظام فى تسجيل القراءات و إصدار فواتير بقيمة مرتفعة لدخول المشترك فى شريحة اعلى من استهلاكه من خلال إطلاق برنامج القراءة الموحد نهاية العام الجارى.