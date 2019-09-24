معسكر شباب الوفد يستضيف أسامة هيكل الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

يستضيف معسكر شباب الوفد في ختام أعماله، يوم السبت المقبل، النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، ووزير الإعلام الأسبق.

ويلقي هيكل محاضرة، تحت عنوان "أدوات مواجهة الإعلام المضاد" ويكشف خلال المحاضرة، أساليب المواجهة العلمية والفنية للحرب الإعلامية الموجهة ضد مصر، وآليات الرد عليها.

يحضر فعاليات المعسكر، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، وقيادات الحزب، بالإضافة إلى 200 شاب من كل المحافظات.

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وانتهت اللجنة المشرفة على معسكر شباب الوفد، والمقرر انطلاقه في مدينة العين السخنة نهاية الأسبوع الجاري، من وضع جدول محاضرات المعسكر.

ويتم خلال المعسكر تدريب شباب الوفد، على كافة عناصر صناعة الكادر استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء المحليات أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ويتضمن البرنامج محاضرات مكثفة خاصة بالكادر المحلي، ونموذج السياسي الوفدي، وحزب الوفد فكرًا وتطبيقًا، وعلم النفس الإيجابي في العمل العام، والقضايا الدولية والإقليمية وارتباطها بالسياسة المصرية، وصناعة الإنسان في ضوء مهارات القرن الواحد والعشرين، والأمن القومي المصري والعلاقات الثقافية الإفريقية، بالإضافة إلى عدة ورش عمل تطبيقية للمحاضرات.

ويبدأ معسكر شباب الوفد يوم الخميس المقبل 26 سبتمبر وينتهي يوم الأحد 29 سبتمبر الجاري.​