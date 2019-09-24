أخبار مصر | "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء.. والقاهرة 32°

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء.. والقاهرة 32° والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، بعكس ما كان متوقعا أن تقل درجات الحرارة نظرا لانتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 21 31

دمنهور 22 30

الإسكندرية 24 28

بلطيم 24 28

مطروح 23 27

السلوم 21 29

سيوة 19 30

بورسعيد 23 29

دمياط 23 28

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 22 32

السويس 23 32

العريش 20 29

رفح 20 29

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رأس سدر 23 32

نخل 19 31

نويبع 26 34

طابا 24 31

كاترين 22 31

الطور 25 31

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 34

مرسى علم 26 33

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 21 33

أسيوط 20 34

سوهاج 22 35

قنا 24 37

الأقصر 24 38

أسوان 25 39

أبو سمبل 25 39

الوادي الجديد 23 37

شلاتين 26 38

أبو رماد 27 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 27 34