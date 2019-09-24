شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطاقة المتجددة تنظم مائدة مستديرة احتفالاً بإنجاز " تعريفة التغذية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة بعنوان" الاستثمار فى الطاقة المتجددة واستدامة التنمية" احتفالاً بإنجاز مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، بحضور الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات المشاركة فى مشروعات تعريفة التغذية.

وتستهدف المائدة المستديرة مناقشة عدد من المحاور الرئيسية حول رؤية القطاع الخاص مع الحكومة لتسارع معدلات نمو الطاقة المتجددة وتحويل مصر إلى منتج للطاقة النظيفة، كما تستعرض المائدة الفرص المتاحة للاستثمار فى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة ودور مختلف الجهات التنظيمية فى تهيئة الفرص للتوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة وجذب المزيد من الشركات العربية والأجنبية للاستثمار فى قطاع الطاقة.

ومن المقرر أن يتناول المتحدثون التحديات التى تواجه قطاع الطاقة وتأثيرها على فرص الاستثمار، وخطة الحكومة الخاصة بشراء الطاقة من القطاع الخاص فى ظل توافر احتياطى قدرات كهربائية، ورؤية مصر للتنمية واستراتيجية تنويع مصادر إنتاج الطاقة.