شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة: مصر ستبقى آمنة مستقرة في مواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد البشارى، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، أن «مصر ستبقى رغم تربصات الأعادي بها آمنة مستقرة قوية وعمود الخيمة للدول العربية ولن تسقط أبدًا، وستظل قادرة على مواجهة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية».

قال «البشاري»، في بيان، الاثنين: «تبقى مصر في قلب المواجهة القائمة ضد الدول الراعية للإرهاب، والتي تأوي الإرهابيين ومن وراءها قائمة طويلة من التنظيمات»، مستنكرًا «محاولات الجماعات الارهابية لترويج الأكاذيب والشائعات وما نشرته حسابات تابعة للجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية من أكاذيب وادعاءات باطلة».

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أشار «البشاري» إلى أن الجميع يعرفون لمصر قدرها ومكانتها، معربًا عن أمله أن يحفظ الله مصر من مكر الماكرين وكيد الكائدين. واستعرض الإنجازات التي حققتها مصر في مختلف المجالات، وكيف تغيرت خارطتها الجغرافية والاستثمارية من خلال كم لا نهائي من المشروعات القومية على كل شبر من أرضها الطاهرة،وهو ما أثار احقاد تلك الجماعات فروجوا الشائعات في فبركة مفضوحة.

وقال أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة: «ستبقى مصر قادرة، رغم تربصات الأعادي بها، على التصدى للإرهاب»، مشيرًا إلى مشاركته مؤخرًا بمؤتمر الأوقاف الدولي بالقاهرة الذي أصدر وثيقة المواطنة المتكافئة.

يذكر أن المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة منظمة دولية غير حكومية مقرها أبوظبي وتهتم بالقضايا الإسلامية وتجديد الخطاب الديني.