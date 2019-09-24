شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى الشامل: نستهدف تشغيل 35 وحدة ومركز طبى ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل أن الوزارة تستهدف تشغيل 35 وحدة صحية ومركز طبى ضمن المنظومة يتم من خلالها اتاحة عمليات التسجيل للمواطنين للانتفاع بخدمات النظام الجديد.

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وقال الدكتور أحمد السبكى، إنه تم تشغيل 26 وحدة صحية ومركز طبى حاليا بجميع أرجاء محافظة بورسعيد وتم تسجيلهم داخل هيئة الإعتماد والرقابة الصحية لتصبح قادرة على التسجيل ومن ثم تقديم خدمات طب الأسرة للمنتفعين .

وأكد مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد سعى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد واستمرارها فى الوصول للمواطنين أينما كانوا وذلك من خلال مبادرة "سجل في مكانك" التى تستهدف كبار السن وغير القادرين على التسجيل بالمنظومة بصورة مباشرة والتى نجحت فى الوصول لعدد كبير من المواطنين بمحافظة بورسعيد للتسجيل بالمنظومة.