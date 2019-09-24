شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة: مصر ستبقى آمنة مستقرة فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد البشارى أمين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة، أن مصر ستبقى رغم تربصات الأعادى بها، آمنة مستقرة قوية و"عمود الخيمة" للدول العربية و لن تسقط أبدًا، وستظل قادرة على مواجهة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية.

وقال البشارى - فى بيان الاثنين - "تبقى مصر فى قلب المواجهة القائمة ضد الدول الراعية للإرهاب، والتى تأوى الإرهابيين ومن وراءها قائمة طويلة من التنظيمات"، مستنكرًا محاولات الجماعات الارهابية لترويج الأكاذيب والشائعات وما نشرته حسابات تابعة للجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، من أكاذيب وادعاءات باطلة.

وأشار البشاري، إلى أن الجميع يعرفون لمصر قدرها ومكانتها، معربًا عن أمله أن يحفظ الله مصر من مكر الماكرين وكيد الكائدين.

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واستعرض البشاري، الإنجازات التى حققتها مصر فى مختلف المجالات، وكيف تغيرت خارطتها الجغرافية والاستثمارية من خلال كم لا نهائى من المشروعات القومية على كل شبر من أرضها الطاهرة،وهو ما أثار احقاد تلك الجماعات فروجوا الشائعات فى فبركة مفضوحة.

وقال أمين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة "ستبقى مصر قادرة، رغم تربصات الأعادى بها، على التصدى للإرهاب"، مشيرًا إلى مشاركته مؤخرًا بمؤتمر الأوقاف الدولى بالقاهرة الذى أصدر وثيقة المواطنة المتكافئة.

يذكر أن المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة منظمة دولية غير حكومية مقرها أبو ظبى وتهتم بالقضايا الإسلامية وتجديد الخطاب الديني.