شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونية.. ولا تغيير فى آلياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تغيير فى آلية عقد امتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث تتم بشكل إلكترونى على التابلت دون أى تغيير.

وشددت المصادر على أنه فى حالة وجود أى تغيير فى آلية عقد الاختبارات سيتم إعلان تفاصيلها للطلاب وأولياء أمورهم.