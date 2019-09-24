شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستقبل المقبولين بالمدن الجامعية لإجراء الكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل المدن الجامعية بجامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، الطلاب "بنين" المقبولين بالمرحلة الأولى للالتحاق بالمدن الجامعية للعام الجامعى الجديد ، وذلك لإجراء الكشف الطبى وتحليل المخدرات .

ويستمر الكشف الطبى على الطلبة "بنين" حتى 26 سبتمبر ، وذلك بالمدينة الجامعية طلبة "بنين" ، من الساعة التاسعة صباحا ، وبعد يوم 26 سبتمبر، يتوجه الطلاب المتخلفون عن مواعيد الكشف الطبى المعلنة لمقر الإدارة العامة للشئون الطبية بعبده باشا بالعباسبة .

وكانت المدن الجامعية بحامعة عين شمس ، أنهت الكشف الطبى على الطالبات وفق الجداول المعلنة، حيث انتهى الكشف الطبى على الطالبات الخميس الماضى، وذلك بالمدينة الجامعية طالبات بمصر الجديدة.



