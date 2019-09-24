شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24/9/2019 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 22 32شبين الكوم 22 32طنطا 21 31دمنهور 22 30الإسكندرية 24 28بلطيم 24 28مطروح 23 27السلوم 21 29سيوة 19 30بورسعيد 23 29دمياط 23 28الزقازيق 23 32الإسماعيلية 22 32السويس 23 32العريش 20 29رفح 20 29رأس سدر 23 32نخل 19 31نويبع 26 34طابا 24 31كاترين 22 31الطور 25 31شرم الشيخ 27 35الغردقة 25 34مرسى علم 26 33الفيوم 23 33بني سويف 23 33المنيا 21 33أسيوط 20 34سوهاج 22 35قنا 24 37الأقصر 24 38أسوان 25 39أبو سمبل 25 39الوادي الجديد 23 37شلاتين 26 38أبو رماد 27 36حلايب 28 34رأس حدربة 27 34أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:الصغرى العظمىمكة المكرمة 28 40المدينة 25 43الرياض 25 42المنامة 31 38أبو ظبي 31 40الدوحة 30 38الكويت 26 44دمشق 14 32بيروت 24 29عمان 15 31القدس 17 28غزة 20 29بغداد 23 40مسقط 28 34صنعاء 12 26الخرطوم 28 40طرابلس 23 30تونس 20 30الجزائر 18 25الرباط 14 28نواكشوط 25 33وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 14 27إسطنبول 18 26إسلام آباد 24 33نيودلهي 25 32جاكرتا 24 35بكين 16 29كوالالمبور 23 32طوكيو 18 26أثينا 19 27روما 14 26باريس 13 21مدريد 12 26برلين 13 18لندن 15 19مونتريال 11 18موسكو 01 07نيويورك 15 25واشنطن 14 28