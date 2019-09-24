السيسي: الرأي العام المصري لن يقبل بأن يصل الإسلام السياسي للحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يصل الإسلام السياسي إلى الحكم.

وأضاف السيسي في تصريحات خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإسلام السياسي يعمل على إبقاء حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.​