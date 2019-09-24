القضاء الأعلى يوافق على انتداب 3 قضاة لمعهد البحوث الجنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله أمين عصر، على طلب النائب العام المستشار حماده الصاوي بندب المستشارين محمد عمر الأنصاري مديرا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، ومحمود السيد علي حسين رئيسًا للمكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، وباسم محمد زيدان معبد عضوًا بالمعهد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا في 12 سبتمبر الماضي، بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا.