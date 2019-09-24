شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج تطالب «الآثار» و«الثقافة» بتطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، أهمية وضع مكتبة «رفاعة الطهطاوى» بمجلس مدينة سوهاج فى المكانة اللائقة بها، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الثقافة، ودار الوثائق، ومعهد المخطوطات.

Advertisements

ووجه، خلال جولته التفقدية المفاجئة للمكتبه بمقر مجلس مدينة سوهاج، أمس، فى استجابة لشكوى تم تقديمها عن إهمال المكتبة، وتعرض تراثها للاندثار، لاتخاذ خطوات فعالة خلال المرحلة المقبلة لتطوير المكتبة التراثية، والتى تضم مخطوطات يرجع عمرها لأكثر من 300 عام.

وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، إن المحافظ أجرى اتصالاً هاتفيا بوزيرى الآثار، والثقافة، لتطوير المكتبة، ووجه رئيس مجلس المدينة، بتأمين منافذ المكتبة للحفاظ على محتوياتها من أمهات الكتب والمخطوطات ذات الطابع التاريخى.

وأشار إلى أن مكتبة رفاعة الطهطاوى هى إحدى المكتبات التراثية المهمة بالمحافظة، وأنشأها على فهمى باشا عام 1932 بمقر مجلس مدينة سوهاج، وتضم مجموعة من أمهات الكتب فى شتى المجالات التاريخية، والثقافية، والعلمية، وتفتح أبوابها دائمًا أمام زوارها مجانًا ودون أى رسوم للدخول، لافتًا إلى أن عدد المطبوعات بالمكتبة يصل إلى 16 ألف كتاب، و1067 مخطوطا نادرا، وليس لها فئة عمرية محددة، فمحتويات المكتبة تضم مجموعة كتب متنوعة تناسب كل الأعمار.