شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب: «الشائعات» أسلوب ممنهج لإثارة الفوضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عدد من الأحزاب فشل مخطط الجماعة الإرهابية لنشر الفوضى والشائعات، وشددوا على ضرورة التصدى لأى محاولة لتزييف الحقائق وزيادة الوعى لدى المواطنين.

وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن ما حدث خلال الأيام الماضية من محاولات لنشر الفوضى وإثارة الشائعات هو مرتب وممنهج منذ سنوات من جماعة الإخوان الإرهابية، وظهور بعض الشخصيات تتعامل بصورة ممنهجة لتظهر فى توقيتات محددة، هدفه كسر هيبة الدولة والتطاول على الرئيس.

وأضاف «خليل»، فى بيان، أن مصر تشهد نموا اقتصاديا رائعا، وبالرغم من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية لكن هناك انخفاضا ملحوظا فى سعر الدولار، وهناك أسعار سلع بدأت تنخفض بالفعل، مشيراً إلى أن الحزب سيقوم بدراسة المواقف وتحليلها، متابعاً: «لدينا غرفة عمليات لرصد الشائعات والرد عليها، وقررنا عمل صفحات على الفيس بوك واليوتيوب لصد أى هجمات على البلاد».

وأكد خليل أن دور الأحزاب سياسى يقوم برفع الثقافة الحزبية عند المواطن، فهى مدرسة أكاديمية، ويمكنها أن ترفع عن كاهل المواطن والتداخل معه وتوصيله بالجهاز الإدارى للدولة لحل مشكلته، وليس دورها فى الحصول على مقاعد فى البرلمان، ومن ينضم للحزب يؤمن بمبادئه، فالحزب ليس جمعية أهلية، ولابد من تطبيق القانون، فلا يقوم أى حزب بدور الجمعية الأهلية.

وشدد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على أن مصر نجحت فى التصدى للهجمة المسعورة والدعوات التخريبية التى يطلقها أهل الشر للنيل من الوطن، وتقويض جهود قيادته السياسية.

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وأضاف «رشاد»، فى بيان، أن حزب مستقبل وطن يبارك كل خطوات البناء التى يصنعها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحاضر والمستقبل، ويجدد البيعة له وطنيًا مخلصًا وصادقًا فى حب تراب مصر، وعشق شعبها، يصبوا وفق ما عاهدنا عليه.

وحذر من الانقسام وضرورة العمل وفق المسارات الشرعية وتحت مظلة الوطن كأخوة عازمين على بناء الوطن والوقوف خلف رئيس يدرك ما يقوم به ويدرك تبعات هذه المرحل.

وأوضح أن فلول الإخوان فصيل عاق لم تعرفه مصر، حيث إن الوطنية مقياس فاضح يفرق بين أبناء مصر البررة وبين أبنائها الفجرة، فشتان بين مصرى يعلى قيمة بلاده وبين شخص يعلى قيمة فصيل وعشيرة على الوطن، ويسب وطنه ويتمنى خرابه، مؤكدًا أن الشعب المصرى بات يحفظ ألاعيبهم النجسة عن ظهر قلب، ويدرك أن من اتخذ الدين بقداسته وسموه وسيلة نحو غرض شخصى فهو كاذب. وتابع: «الاختلاف فى الرؤى أمر مشروع، ولكن شريطة الالتزام بالمسار الوطنى دون قبول إملاءات من أحد، ولقد خرج حلفاؤهم فى تركيا يقايضون رئيسكم على صفقات الغاز، كما جاء فى تويتة إسراء وياسين أقطاى مستشارى أردوغان، فهم يعلنون فى بجاحة فظة أن الخيوط فى أيديهم وسيوقفون تلك السموم لو داهن الرئيس فى صفقة الغاز».

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ورئيس المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إن الهجمة الشرسة والحملة القذرة وتحالف الأشرار فشل فى مخططه اللعين وأخفق فى الإيقاع بالشعب المصرى فى الفخ الذى نصبوه له، مضيفا أنه رغم شهر كامل من الشحن الخارجى والداخلى من أقوى تحالف لقوى الشر فى تاريخ الإعلام والسوشيال ميديا، ورغم ذلك السيل الجارف من الشائعات غير الحقيقية، إلا أن الدولة المصرية بأجهزتها الرصينة المحترفة أصرت، وفى نفس اليوم، على تنظيم أكبر مباراة جماهيرية بحضور آلاف الجماهير بالمدرجات، وملايين بالنوادى والكافيهات والساحات العامة، كما أصر الرئيس على السفر خارج البلاد لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.

وأضاف «موسى» أن كل هذا وغيره يعنى أننا أمام دولة لديها معرفة شديدة بشعبها ووعيه، وهى تراهن بشدة على ذلك، ولديها ثقة مفرطة فى نفسها وفى قدراتها، ورئيس لديه ثقة كبيرة ومفرطة أيضا فيما أنجز وقدم لوطنه ولشعبه وغير متمسك بسلطة أو جاه.

وأعلن حزب التجمع رفض الدعوات المجهولة والمشبوهة لما سموه (الثورة) فى 20 سبتمبر 2019، وقيام المواقع والأبواق الإعلامية للإخوان فى قطر وتركيا بالترويج لهذه الدعوات، مستهدفة الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة، والتمهيد لنشر الفوضى بالمجتمع فى سبيل إسقاط الدولة الوطنية، تنفيذاً لمخطط القوى الاستعمارية والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية. وأكد التجمع أنه متمسك بمواقفه المنحازة لوحدة وسلامة الدولة الوطنية وجيش مصر الوطنى، فى مواجهة قوى الثورة المضادة المتمثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها بالداخل والخارج.