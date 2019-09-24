شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام معرض «كنوز الفرعون الذهبي» في باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلق معرض توت عنخ آمون «كنوز الفرعون الذهبى» أبوابه أمام الجمهور فى العاصمة الفرنسية باريس، مساء الأحد، بعد أن حطم الرقم القياسى فى تاريخ تنظيم المعارض الثقافية فى فرنسا بواقع مليون و423 ألفًا و170 زائرًا، خلال الستة أشهر الماضية، منذ افتتاحه فى 23 مارس الماضى بقاعة جراند هال دو لا ڤيليت.

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وأوضح الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أنه فى عام 1967 حين استضافت فرنسا المعرض لأول مرة، زاره مليون و240 ألفًا و975 زائرًا، واليوم وبعد 52 عاما استطاع معرض الملك الشاب، فى رحلته الثانية إلى باريس، أن يجذب عددًا أكبر، ما يشير إلى مدى شغف الشعب الفرنسى وزوارها بالحضارة المصرية القديمة، مضيفًا أنه على الرغم من نجاح هذين المعرضين إلا أنهما سمحا للشعب الفرنسى وشعوب العالم بمشاهدة جزء صغير وبسيط من كنوز الملك الذهبى وحضارة مصر العريقة.

وأكد وزير الآثار على أن معرض الملك هو دعوة لجذب وتشجيع ملايين الزائرين الشغوفين بمصر وحضارتها العظيمة والفريدة بالسفر إليها، لاكتشاف آلاف القطع من كنوز الملك الذهبى وزيارته والاستمتاع بمشاهدة العديد من المناطق الأثرية والمتاحف المتميزة بأنحاء مصر.

يذكر أن المعرض يضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الأوشابتى المذهب والصناديق الخشبية والأوانى الكانوبية وتمثال الكا الخشبى المذهب وأوانى الألباستر.